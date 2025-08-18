En la mitad del país, los candidatos de Milei están involucrados en hechos de corrupción

La Libertad Avanza tiene candidatos denunciados –a veces por gente de su partido o de su familia– en Salta, Misiones, Santa Fe, Corrientes, Neuquén, Río Negro, Chubut, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma.

En todas partes, los anticasta siguen a un líder que promocionó el desfalco digital $LIBRA y, para evitar las consecuencias, intentó poner al frente de la comisión para investigarlo a alguien con experiencia: una imputada por estafa.

La acusada por sus fieles es Nadia Márquez, diputada nacional por Neuquén e hija del pastor Hugo Márquez, y llegó a la política desde el culto evangélico, como se relató en La fuerza del cielo.

Bajo ese paraguas celestial, inventaron cursos de apariencia universitaria bajo los sellos de una asociación civil con sede en Morón, denominada “Universidad Regency, unidad cristiana internacional”, ligada a una “Unidad Cristiana Internacional”, por los que cobraron durante los años que dura una carrera (1999-2004), luego de los cuales no entregaron ningún título válido.

Los comprobantes de cobro con las firmas de Márquez fueron posteados en Twitter por el abogado Mariano Mansilla en 2002. Junto a su séquito, fue denunciada por “estafa y otras defraudaciones” en una causa que se elevó a juicio en 2009. Cuando esa instancia se acercaba, Márquez eligió una probation: abastecer con leche a una entidad benéfica, según consta en el expediente 6982 del año 2013. Tres años después, el Poder Judicial certificó que había cumplido el castigo.

Según le explicó a la periodista Paula Marussich, “fue sólo una denuncia. Me sobreseyeron en dos instancias, nunca fui a juicio”.

La diputada, votante de Ficha Limpia, es vista como “la jefa del bloque” libertario en la práctica, en línea con el proyecto de dominación de conciencias que encaran en tándem el poder político y el de la facción evangélica más derechista, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), donde es secretaria de una Unión Iberoamericana de Políticos Cristianos (UIPC). ACIERA cobrará 177.500.000 pesos para “asistencia social”, la misma tarea que la salvó de una condena.

RIO NEGRO Y CHUBUT

La diputada Lorena Villaverde –candidata a senadora por Río Negro-, demandada por la venta irregular de terrenos, acaba de ser embargada por orden del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia 9 de San Antonio Oeste. La jueza Karina Vanessa Kozaczuk instruyó al Banco Patagonia a retener sus fondos por unos 50 millones de pesos.

Según NoticiasNet, la demanda por daños y perjuicios fue iniciada por tres particulares que la acusan de la venta irregular de terrenos en la zona de Las Grutas. La historia de Villaverde y sus orígenes había sido contada en la nota Pedofilia libertaria, cuando propuso expulsar del bloque a Lourdes Arrieta por revelar la trama detrás de la visita de sus pares a los represores presos en Ezeiza.

Quien celebró la detención de un precandidato a diputado por La Libertad Avanza fue Javier Milei. Se trata de Ricardo Bustos, quien viene de los medios de prensa y aspiraba a llegar al Congreso Nacional. Había sido denunciado por otro libertario, César Treffinger, por tomar una foto junto a su hijo menor y enviársela a su celular con un tono intimidante.

A Bustos se le impuso una restricción, pero la habría violado por asistir a un acto partidario en Esquel. Fue detenido. A la celebración de Treffinger en sus redes (“No odiamos lo suficiente a los periodistas, este individuo integra el 90% al que se refiere siempre el Presidente”) le siguió un posteo de Milei.

Fuente: El Cohete a la Luna