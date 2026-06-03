Las razones de Adorni para no renunciar: "Afuera es peor"

El jefe de Gabinete cree que si deja el cargo la Justicia irá con todo contra él y teme que los Milei lo abandonen.

Manuel Adorni no quiere renunciar a la Jefatura de Gabinete porque cree que fuera del gobierno será un blanco muy fácil para la justicia y teme que los hermanos Milei lo dejen sin protección política y judicial.

"Afuera es peor", repite el jefe de Gabinete a su entorno, donde hay quienes le recomiendan dar un paso al costado. Otros lo apoyan en su idea de seguir resistiendo.

Fuentes del gobierno contaron a LPO que las razones de Adorni para seguir en su cargo son políticas, judiciales y también económicas.

Sobre esto último, las fuentes indicaron que un problema para los funcionarios acusados de corrupción como Adorni es que la defensa de esos casos es muy cara. Los abogados penalistas de nivel piden un anticipo de 500 mil dólares para asumir la defensa en estos casos.

El problema para Adorni es que el gobierno de los Milei no tiene la tradición de bancarle a los suyos esas defensas, como se hacía en gestiones anteriores. Otros exfuncionarios mileistas que tienen problemas judiciales cuentan que no lograron tener ese tipo de ayuda.

Además del temor a que lo abandonen económicamente, Adorni teme que los Milei lo hagan en términos personales y lo terminen tratando de traidor, una reacción habitual de Karina con los que se van.

El principal motivo por el que Adorni cree que no tiene que renunciar es que quedarse en el gobierno le da capacidad de negociar con Comodoro Py y tratar de mantener frenada la causa por enriquecimiento ilícito que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Aunque el expediente se movió en un principio con un ritmo inusual, en los tribunales dicen que si Adorni no fuese jefe de Gabinete con los elementos que hay en su contra su situación sería mucho más delicada. En la Rosada confían en que desde Comodoro Py no van a ir contra un funcionario tan cercano a Milei, un mensaje que parece haber llegado desde el despacho de Lijo.

Fuentes de los tribunales creen que Lijo le está dando tiempo a Adorni para poder armar su declaración jurada sin dejar ningún gasto inesperado afuera. Las versiones indican que el jefe de Gabinete todavía no encuentra la forma de justificar unos 400 mil dólares, por lo que sigue buscando algún prestamista que le firme un "mutuo" o no se descarta que aparezca una inversión en criptos hasta ahora desconocida.

Algunos allegados a Adorni que sostienen que debería renunciar le están advirtiendo que es rehén de una negociación de Comodoro Py con la Casa Rosada y que lo están usando para conseguir algunos beneficios. Le mencionaron el caso del pliego de Tomás Rodríguez Ponte que impulsaba Lijo.

Esos allegados le recomiendan a Adorni un paso al costado porque creen que así terminará el escarnio público que ya lleva casi tres meses, algo que también afecta a su familia. Y le mencionan el caso de José Luis Espert que tras renunciar a su candidatura, salió completamente del foco público.

Pero Adorni también argumenta que no tiene dónde caer en el sector privado y para irse del gobierno necesita un sustento económico. Allí aparece la opción de un cargo en algún organismo estatal o empresa pública como YPF, que adoptó a Guillermo Francos y Lisandro Catalán cuando dejaron el Gabinete. Adorni es director ad honorem y en el gobierno especulan con que podría empezar a cobrar si renuncia como jefe de gabinete.