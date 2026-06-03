La familia materna de Agostina marcha por Ni Una Menos

La causa por el femicidio de la adolescente de 14 años sigue incorporando pruebas, testimonios y medidas judiciales. Mientras Claudio Barrelier permanece detenido, los investigadores buscan determinar si hubo otras personas involucradas.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando testimonios, pericias y nuevas medidas judiciales mientras la fiscalía intenta reconstruir con precisión qué ocurrió desde que la adolescente de 14 años salió de su casa hasta el hallazgo de sus restos en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra. Claudio Barrelier sigue siendo el único detenido e imputado por el crimen, aunque los investigadores no descartan la posible participación de otras personas.

En las últimas horas, la causa incorporó nuevos elementos vinculados a los movimientos del acusado antes y después de la desaparición de Agostina, además de declaraciones de familiares, allegados y testigos que buscan aportar detalles sobre las horas clave del caso. La autopsia determinó que la adolescente murió por asfixia mecánica y los peritajes continúan para establecer todas las circunstancias del hecho y el recorrido posterior del imputado.

NI UNA MENOS

En medio de la marcha de Ni Una Menos que se realizó este miércoles en la ciudad de Córdoba, una de las imágenes más significativas fue la presencia de Miguel Heredia, abuelo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada presuntamente por Claudio Barrelier.

A pocas horas del velorio de su nieta, Heredia decidió sumarse a la movilización acompañado por familiares y allegados. “Te dije que iba a estar acá. Aunque sea un ratito, pero dije que iba a estar”, expresó en declaraciones a Cadena 3.

La jornada tuvo para él un componente especialmente doloroso. Mientras miles de personas marchaban por las calles del centro cordobés para reclamar el fin de la violencia de género, el abuelo de Agostina se preparaba para despedir a la adolescente. “Tuve un día largo y voy a tener un día bastante largo. De acá me voy al velorio de mi nieta”, señaló.

Durante la movilización, agradeció el acompañamiento recibido desde que se conoció el crimen y aseguró que seguirá participando de las convocatorias. “Voy a marchar siempre. Así como ellas me están apoyando, voy a seguir apoyándolas a todas”, sostuvo.

Heredia también se refirió al estado de salud de Melisa Heredia, madre de la adolescente, quien permanece internada desde el hallazgo del cuerpo. Según explicó, la mujer continúa atravesando un cuadro de fuerte afectación emocional, aunque tiene previsto participar de algunos momentos del velorio y del sepelio.

Antes de retirarse, dejó un mensaje que resumió el reclamo de la familia. “A marchar por la memoria de Agostina”, afirmó. Y agregó: “No me van a quebrar. Hasta el último momento. Que caiga el último hijo de puta, vamos a dar batalla”.

Los restos de Agostina Vega ya comenzaron a ser trasladados hacia una sala velatoria de Córdoba. Así lo confirmó el abogado querellante Carlos Nayi en diálogo con Cadena 3. La familia solicitó preservar la intimidad durante la despedida y el sepelio.

En esa entrevista, Nayi indicó que la madre de la adolescente, Melisa Heredia, evalúa asistir al velorio y luego regresar al centro de salud donde permanece internada días antes de que le comunicaron el hallazgo del cuerpo de su hija.

El abogado confirmó además que fue el fiscal interviniente quien dispuso la entrega de los restos a los familiares. “Acaban de disponer la entrega del cuerpo para que puedan darle sepultura cristiana y llevar adelante el velatorio”, señaló.

LO ECHO INSTITUTO

Personal del Ministerio Público Fiscal y de la Policía Científica de Córdoba, por orden del fiscal Raúl Garzón, allanó este miércoles nuevamente la casa de Claudio Barrelier, el único acusado del femicidio de la adolescente Agostina Vega.

Se trata de la vivienda ubicada en la calle Juan del Campillo al 878, lugar en el que estuvo la menor antes de ser asesinada. El operativo comenzó poco después de las 13 horas. El procedimiento tendría relación con la prueba que presentó esta mañana el abogado de la madre de la nena, Carlos Nayi, que en principio apuntaría a la presunta presencia de dos personas dentro de la casa al momento del hecho.

De acuerdo con lo que trascendió, los agentes buscaban manchas hemáticas que hayan sido lavadas, entre otros peritajes.

En este contexto, Instituto de Córdoba expulsó a Claudio Barrelier de sus socios y se solidarizó con la familia de la menor. El club emitió un extenso comunicado en el que explicó por qué el acusado del crimen dejó de ser parte de sus registros sociales. Además, aclaró que el imputado “no desempeñó funciones institucionales”.

La decisión fue adoptada por el Tribunal de Convivencia de la institución, luego de que la Comisión Directiva presentara los antecedentes del caso, conforme al Estatuto Social del club.