Jessica Schwab puso el foco en pruebas y rastros que aún esperan análisis

La hermana de la víctima de femicidio Valeria Schwab confirmó que se realizarán nuevas pericias sobre prendas secuestradas en la causa y pidió que se profundicen todas las líneas investigativas para determinar si hubo otras personas vinculadas al crimen.

A cinco meses del femicidio de Valeria Schwab, su hermana Jessica volvió a expresar su preocupación por el avance de la investigación y reclamó que se agoten todas las medidas pendientes antes de arribar a conclusiones definitivas sobre el caso.

En declaraciones a Radio del Mar, confirmó que fue notificada sobre la realización de nuevas pericias en evidencia incorporada al expediente, entre ellas el análisis de la ropa de la víctima. “Después de cinco meses se van a analizar las prendas de ropa de mi hermana. Es importante que lo hagan para que se descarte cualquier involucrado en el femicidio”.

Jessica también cuestionó distintos aspectos de las primeras actuaciones y consideró que existen elementos que aún requieren ser investigados. En ese sentido, mencionó registros fílmicos que podrían aportar información sobre otras dos personas que estuvieron en cercanías del lugar donde apareció el teléfono celular de Valeria.

Además, señaló que durante la investigación se hallaron otros indicios que, a su entender, deben ser incorporados al análisis de la causa. “También en el lugar del hecho se encontró un calzoncillo con ADN de otra persona, apareció una llave que no era de mi hermana y hay un montón de cosas que todavía tienen que investigarse”.

La hermana de la víctima sostuvo que algunas pruebas perdieron valor por la forma en que fueron manipuladas. Entre ellas mencionó el celular de Valeria, que, según indicó, ya no puede ser utilizado para pericias de huellas. “No se preservó correctamente. Desde el primer momento hubo muchas cosas que se hicieron mal”.

Frente a ese escenario, insistió en que la Justicia debe profundizar cada una de las hipótesis posibles. “Tienen que investigar hasta el fondo. No puede quedar ninguna duda sobre lo que pasó”, reclamó.

Jessica también confirmó su participación en la marcha de Ni Una Menos realizada este miércoles, donde anunció que brindará unas palabras en memoria de su hermana y de las víctimas de violencia de género.

Durante la entrevista cuestionó además la mirada social que suele recaer sobre las víctimas en este tipo de hechos. “A mi hermana la juzgaron por salir a caminar de noche y del asesino no se dijo nada”.

Finalmente, ratificó que continuará impulsando el reclamo de justicia por Valeria y acompañando a otras familias atravesadas por situaciones similares. “Voy a seguir luchando y exigiendo justicia por mi hermana”.