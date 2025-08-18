Se filtró con cuántas mujeres le fue infiel Martín Demichelis a Evangelina Anderson

Después de 17 años juntos y tres hijos en común, Evangelina Anderson y Martín Demichelis pusieron fin a su relación. La noticia, aunque inesperada para muchos, ya venía acompañada de rumores persistentes sobre posibles infidelidades que habrían desgastado la pareja durante meses.

Los primeros indicios sobre una traición por parte del exfutbolista surgieron cuando Pepe Ochoa confirmó públicamente la existencia de un vínculo extramatrimonial. Según el periodista, la relación con la joven, una DJ llamada Stephie Moreno que actualmente reside en España, habría durado alrededor de cuatro meses. “Tuvieron un vínculo de cuatro meses. Demichelis le habría metido los cuernos a Evangelina con esta chica”, explicó Ochoa, precisando que la información provino de la propia joven.

Pero los rumores no terminaron allí. Entre finales de 2023 y la primera mitad de 2024, se habló de un nuevo episodio de supuesta infidelidad. Augusto “Tartu” Tartúfoli aseguró que el director técnico había conocido a una azafata durante un viaje con River, lo que volvió a poner a la pareja bajo la lupa mediática. Más adelante, en octubre de 2024, Yanina Latorre retomó el tema y detalló: “A Evangelina le llegó un mensaje en Monterrey diciendo que él o estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea que la conoció en un viaje de River. Precisamente, cuando iban a concentrar, y ahí empezó un vínculo no sé si de un día, dos días, tres, medio minuto, o una relación paralela”.

Según Latorre, cuatro fuentes diferentes habrían confirmado esta situación, aunque trataron de minimizarla calificándola de algo breve. Incluso aseguró que, al enterarse, Anderson habría decidido que él abandonara la casa, y que Demichelis habría aceptado las acusaciones sin mayores objeciones.

En medio de su segundo embarazo, Evangelina se encargó de aclarar públicamente la separación, apuntando a factores de convivencia y emociones personales como detonantes de la crisis. “Soy consciente de que haber tomado esta decisión embarazada dispara millones de elucubraciones”, comentó, atribuyendo el distanciamiento a “la intolerancia, celos, algo de orgullo y tal vez una hipersensibilidad”, y negando la intervención de terceros en ese momento.

Sin embargo, los rumores de infidelidad ya habían marcado un antecedente y dado peso a cada uno de los pasos de la ruptura. Aunque ninguna de las relaciones paralelas fue confirmada de manera oficial, quedó claro que los conflictos surgidos por estas situaciones contribuyeron a ponerle un final definitivo a la historia de Evangelina Anderson y Martín Demichelis después de casi dos décadas juntos.