El mal momento que atravesó Rafael Ferro antes de ser convocado a la serie con Tini Stoessel

El actor de Quebranto, la producción de Disney+ encabezada por la cantante, contó que manejaba un auto en una app, lejos de la actuación.

Rafael Ferro sorprendió al contar un costado poco conocido de su vida personal y profesional, previo a ser convocado para Quebranto, la serie de Disney+ protagonizada por Tini Stoessel.

En una charla con el escritor Fabián Casas, el actor explicó que durante varios meses estuvo sin trabajo en el medio artístico y, frente a la falta de ingresos, decidió registrarse como chofer en una aplicación de transporte para poder sostenerse. “El actor vive pandemias todo el tiempo”, señaló, en referencia a los largos períodos sin rodajes ni convocatorias.

Según relató, la decisión de manejar un auto surgió en un momento de mucha incertidumbre: “Estuve siete meses sin laburar. Tenés un montón de tiempo y no sabés qué hacer. Llevás a los chicos a la plaza, ves cómo la plata se va achicando y en un punto dije: ‘tengo que probar con otra cosa’”.

Fue entonces cuando comenzó a conducir para generar un ingreso alternativo. La experiencia, que en principio le resultó incómoda porque muchos pasajeros lo reconocían, terminó significando un espacio de conexión con otra rutina: “Me empecé a copar, sobre todo con los viajes de noche, tenía algo muy potente, casi como un ansiolítico”.

El giro en su carrera llegó de manera inesperada mientras hacía justamente un traslado desde Retiro hasta Aeroparque. Allí recibió el llamado que cambiaría su situación profesional: “Me avisaron que me habían elegido para Quebranto justo cuando estaba dejando a un pasajero en Aeroparque”. Ese momento, confesó, lo marcó profundamente porque lo sacó de una etapa de incertidumbre y lo devolvió a un proyecto de alto perfil.

Ferro, padre de cuatro hijos –entre ellos el actor y músico Lorenzo “Toto” Ferro–, destacó que el paso por la conducción le permitió también valorar la vida cotidiana desde otro lugar. “No es que no me alcanzaba la guita, pero estar sin hacer nada a veces es peor. Manejar me salvó de esa sensación de vacío”, comentó.

Con el estreno de Quebranto, grabada en México y lanzada el 15 de agosto, el actor no solo retomó la ficción sino que se reencontró con un público masivo. La serie sigue la historia de Miranda, interpretada por Stoessel, una joven que busca sus orígenes en medio de secretos familiares.

Para Ferro, el contraste entre haber sido chofer de aplicación y luego formar parte de un proyecto internacional es una muestra de la inestabilidad que atraviesan muchos artistas en la Argentina actual.