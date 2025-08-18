Director de Homo Argentum y el fervor patriótico del fútbol: "me produce repulsión"

En medio del estreno de Homo Argentum, la nueva película de Guillermo Francella, resurgió un reportaje en el que los directores expresaron su rechazo al fervor popular por el fútbol y al “patriotismo exagerado” en torno a la Selección.

La polémica volvió a rodear a Mariano Cohn y Gastón Duprat, la dupla de cineastas detrás de Homo Argentum, el film protagonizado por Guillermo Francella. En redes sociales se viralizó una entrevista televisiva realizada en LN+, donde ambos realizadores expresaron una mirada crítica sobre las alegrías colectivas que despierta el fútbol en la Argentina.

En aquella ocasión, previa a un Superclásico entre River y Boca, Duprat sorprendió al manifestar su “tristeza infinita” al ver familias enteras con camisetas de un mismo club rumbo al estadio. “Me da mucha angustia y tristeza ver a la gente desgañitada, sacada, fuera de sí, festejando como algo ajeno, que esos chicos ganaron un partido de fútbol”, señaló.

Incluso, al referirse al Mundial de Qatar 2022, el director aclaró que deseaba la victoria argentina “por los jugadores”, pero rechazó lo que definió como “patriotismo chauvinista”. “No por Argentina y esa cosa patriotera, la bandera y el himno… Lo detesto, me produce repulsión”, afirmó.

Por su parte, Mariano Cohn fue más escueto, pero igual de filoso: dijo que lo único que le divierte del fútbol es “cuando pierden los equipos grandes”. “Si pierde Boca o River, la voy a pasar bien”, sostuvo entre risas, dejando en claro su postura provocadora frente a uno de los fenómenos culturales más arraigados del país.

Las declaraciones reavivaron el debate sobre la mirada de los realizadores hacia la “argentinidad”, justo en el marco del lanzamiento de su nuevo trabajo cinematográfico.