Nadadores reclamaron por el abandono del natatorio

Tras consagrarse en la Winter Swimming World Cup Argentina 2025, los nadadores caletenses Daniel Herrán, Danisa Evelin Barrionuevo y Leonardo Celoné fueron reconocidos en el Concejo Deliberante.

La competencia tuvo lugar hace pocos días en el Lago Argentino, frente al glaciar Perito Moreno, y recibieron la distinción del cuerpo legislativo comunal en la última sesión ordinaria.

En ese marco se leyó una nota firmada por los tres deportistas, a través de la cual solicitan que el Concejo Deliberante exija al Departamento Ejecutivo la elaboración de informes quincenales sobre avances de obras, pliegos y licitaciones del Natatorio Municipal del Gimnasio “Ingeniero Knudsen”, clausurado desde el 28 de junio de 2024. “Queremos que el Concejo haga un seguimiento real de lo que se está haciendo en el complejo porque hasta ahora no se ha hecho nada”, planteó Daniel Herrán.

En el escrito, los deportistas denunciaron la falta total de gestión y el impacto negativo que el cierre prolongado del natatorio genera en el deporte, la educación y la salud de la comunidad.

“El único natatorio de la ciudad está en total estado de abandono. Llevamos más de un año reclamando, y no hubo una sola respuesta ni informe público”, remarcaron.