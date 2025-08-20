Un hombre de 31 años fue sorprendido por la policía dentro de un automóvil estacionado en la vía pública.

Quería robar en el interior de un auto en barrio Las Américas

En la tarde de este martes, alrededor de las 19:55 horas, personal policial de la Comisaría Seccional Quinta que realizaba patrullajes preventivos en barrio Las Américas fue alertado por un testigo sobre un presunto hecho delictivo en curso.

Al llegar a la calle Juan de Dios Trevisan, los uniformados constataron que un hombre se encontraba dentro de un Renault Sandero Stepway estacionado, intentando sustraer pertenencias de su interior.

El individuo, identificado como L.G.V., de 31 años, fue inmediatamente reducido y detenido por el personal policial, quedando a disposición de la Justicia.