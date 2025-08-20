Hurtaron un celular en un local céntrico

Fue en un comercio de avenida Rivadavia. La víctima siguió a los ladrones y la Policía los detuvo.

Un robo registrado este miércoles por la tarde en el centro de Comodoro Rivadavia terminó con dos personas detenidas. El hecho ocurrió cerca de las 19:50 en el local comercial “Punto Com”, ubicado en avenida Rivadavia 385, cuando un hombre y una mujer ingresaron al negocio. Según relató la víctima, mientras la mujer la distraía, el hombre tomó un teléfono celular Motorola Edge 30 que estaba sobre el mostrador.

Al percatarse de la maniobra, la damnificada salió tras los sospechosos y los siguió por calle San Martín, al tiempo que brindaba indicaciones a personal policial. Gracias a este aviso, los efectivos de la Comisaría Primera desplegaron un rápido operativo y lograron interceptar a los presuntos autores.

Ambos fueron detenidos y trasladados a la dependencia policial. En la requisa, se constató que el hombre, identificado como C.A.E., de 33 años, llevaba entre sus pertenencias el celular sustraído.