A Belén Vega le sustrajeron carpetas con documentación sensible de niños, adolescentes y pacientes domiciliarios en la Terminal de Ómnibus de Comodoro Rivadavia. Pide colaboración para recuperarlas.

Robo en la Terminal: una docente perdió material pedagógico y clínico de pacientes

En la Terminal de Ómnibus de Comodoro Rivadavia, la docente y profesional de la salud Belén Vega sufrió el robo de varias carpetas que contenían información pedagógica y clínica de gran valor para pacientes y sus familias.

El hecho ocurrió este jueves, cuando dos mujeres le sustrajeron el material, compuesto por cuatro carpetas plásticas finas tipo folio con tapa transparente y lomo de color, dos carpetas A4 grises, un cuadernillo con tapa negra y un bibliorato celeste. Allí se encontraban informes clínicos, adecuaciones escolares, planillas de evolución, asistencia, datos de pacientes domiciliarios y material educativo para niños y adolescentes.

“Es información muy importante que debo presentar y significa mucho para las familias de los pacientes”, expresó Vega, quien pidió la colaboración de la comunidad para recuperar la documentación.

La víctima fue trasladada al área de seguridad de la terminal, donde se identificó a las sospechosas, aunque no se logró recuperar el material.

Quienes puedan aportar datos o hayan encontrado las carpetas pueden comunicarse directamente con Belén Vega a través de su cuenta de Facebook.