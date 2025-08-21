Un estudiante les arrojó un tacho de basura a los manifestantes de CONADU

El hecho ocurrió este jueves en el hall de entrada de la UNPSJB, en medio de una protesta gremial.

Un episodio de violencia se registró este jueves en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), donde integrantes de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realizaban una protesta en el hall de ingreso de la institución.

En medio de la manifestación, un estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales arrojó un tacho de basura sobre los manifestantes, lo que generó momentos de tensión entre los presentes.

El hecho se produjo en un escenario de creciente malestar en el ámbito universitario, tras el paro nacional realizado la semana pasada por más de 50 universidades de todo el país.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, anunció recientemente una serie de incrementos salariales: un aumento del 7,5% que se aplicará de forma escalonada entre septiembre y noviembre, un ajuste del 3,95% con los haberes de agosto y un refuerzo excepcional de $25.000 destinado tanto a docentes como a personal no docente. Todo ello es considerado insuficiente por docentes y trabajadores universitarios, teniendo en cuenta el abrupto aumento en el costo de vida que se produjo en el país desde que gobierna Javier Milei, quien asumió devaluando un 118% el valor de la moneda nacional.