La Floresta: arreglos de calles, iluminación y servicios

El municipio brindará respuestas al mantenimiento de la calle Los Lirios, vital para la comunicación en el sector de Radio Estación.

El secretario de Control Urbano y Operativo del Municipio, Miguel Gómez, recibió este jueves a un grupo de vecinos del barrio La Floresta con quienes mantuvo una reunión informativa sobre una serie de inconvenientes que aquejan al sector. Luego, el funcionario se trasladó hasta la calle Los Lirios y el camino que conduce a la zona de Radio Estación, en el límite de los barrios La Floresta y San Martín.

Con el acompañamiento del personal de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), el secretario municipal recorrió el sector en el que se observa pérdidas de agua producto de una avería en el antiguo acueducto. Además, supervisó el estado del camino y de la iluminación, todos pedidos expresados por los vecinos.

En relación a las inquietudes planteadas, Gómez afirmó que “desde temprano estamos con los vecinos de La Floresta y la vecinalista Tatiana Hueiquen”, al agregar que además de mantener un encuentro, se tomó contacto en forma directa.

“En principio, hemos visualizado un caño que tiene una pérdida de agua considerable desde hace aproximadamente dos años. Por tal motivo, el personal de la SCPL está estableciendo cuál es la pérdida y mañana, si las condiciones climáticas lo permiten, intervendrán en el lugar. Van a cambiar el tramo de este acueducto que es de vieja data”, indicó.

En cuanto a los otros reclamos, señaló que “también tomamos nota de los trabajos que hay que hacer sobre el camino que lleva hasta el Roque González. Estamos hablando de cinco cuadras aproximadamente, donde no solamente hay que trabajar con máquinas motoniveladoras y en el enripiado, sino también en las luminarias”.

Finalmente, el funcionario adelantó que la semana que viene se concretará una nueva reunión para analizar el avance de los trabajos, acción que se enmarca en el lineamiento establecido por el intendente para dar respuesta a los pedidos de los vecinos.