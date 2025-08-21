El Camaruco presenta "Criollo" en el Centro Cultural de Rada Tilly

La nueva obra del Ballet El Camaruco se presentará el sábado 23 de agosto a las 21 horas.

“Criollo” narra la historia de dos inmigrantes que llegan a la Argentina en busca de un futuro mejor, pero que deben atravesar las dificultades de la adaptación y el arraigo. A lo largo de la obra, se suceden escenas inspiradas en tradiciones locales como el juego del pato, el truco, el malambo, las boleadoras, el tango y el bombo.

Con una original puesta en escena, estas expresiones se entrelazan con la historia de los protagonistas para dar vida a un Circo Criollo, en el que la música, la danza y el teatro se conjugan en una experiencia vibrante que celebra la riqueza cultural argentina.

El espectáculo invita al público a reflexionar sobre nuestras raíces, a enorgullecernos de la identidad nacional y a reconocer que “retrucarle a la vida” también forma parte de lo que somos.

Las entradas para el espectáculo ya se hallan disponibles en: radatilly.boleteriadigital.com.ar