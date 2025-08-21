Alerta amarilla por nevadas en tres provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para las zonas cordilleranas de San Juan, Mendoza y Neuquén.

El fenómeno, que se extenderá hasta la madrugada del viernes, podría generar complicaciones y se espera una importante acumulación de nieve.

El SMN pronostica nevadas persistentes y de variada intensidad, con una acumulación estimada de entre 60 y 80 centímetros en las áreas más afectadas. Además, se esperan vientos fuertes que podrían provocar viento blanco, dificultando la visibilidad y el tránsito en las rutas.

La alerta amarilla indica que hay riesgo de daños leves e interrupciones temporales en la vida diaria, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones.

Recomendaciones del SMN

Evitar desplazamientos innecesarios. Si es imprescindible viajar, hacerlo en vehículos equipados para hielo y nieve.

Retirar la nieve de los techos para evitar colapsos.

Ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono.

Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el pronóstico es muy diferente: se esperan lluvias y chaparrones a partir del viernes, con temperaturas entre 13°C y 18°C.