El gobernador Torres impulsa un desendeudamiento récord, sumando obras estratégicas en la Ruta 40 y en la Ruta 3.

Se vota en la Legislatura la realización de obras en rutas de Chubut

En el marco del Acuerdo de Compensación de Obligaciones Recíprocas entre Chubut y el Estado Nacional, el gobernador Ignacio Torres envió a la Legislatura los convenios correspondientes para la realización de las tres obras que abarcan la Ruta Nacional N° 40 y la Ruta Nacional N° 3, las que se llevarán a cabo íntegramente con fondos provinciales.

Dichas iniciativas formarán parte del Orden del Día de la sesión ordinaria que se llevará a cabo este jueves y serán sometidas a la votación de los bloques en el marco del proceso de compensación deudas y créditos con el Estado Nacional.

Se trata de las obras "Conservación de Rutina - Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 27 en el límite entre Chubut y Santa Cruz, en el acceso a la localidad de Rada Tilly; la obra "Malla 632 - Crema II - Ruta Nacional N° 40 - Km. 1636,03-Km. 1.762,52 - Ruta Nacional N° 259 - Km. 0,00-Km. 39,16"; y "Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 26 (EX RP20) - Empalme Ruta Provincial N° 23 - Sección: Km. 1432,43-Km. 1471,71".

Las tres obras, cuyos montos ascienden a las sumas de $8.838.179.000, $52.816.806.657,39 y $18.276.893.000, respectivamente, representarán un desendeudamiento total de $79.931.878.657,30 por parte de Chubut hacia el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Una vez aprobadas por la Legislatura, serán licitadas la semana próxima.

OBRAS CON FONDOS PROPIOS

Al respecto, Torres destacó que "seguimos desendeudando a la provincia de manera inteligente y responsable, haciendo las obras que Nación no hace y que tampoco encararon, por su propia desidia, gobiernos anteriores".

Agregó que "de este modo, vamos a seguir transformando las deudas acumuladas por años de desmanejo en obras concretas que van a mejorar la calidad de vida de todos los chubutenses".

Las importantes obras viales, que abarcan dos tramos de la Ruta Nacional N°40 y un tramo de la Ruta Nacional N°3, "serán ejecutadas con fondos provinciales propios, garantizando una conectividad vial segura, impulsando el turismo y fortaleciendo el desarrollo productivo en regiones históricamente postergadas", resaltó el titular del Ejecutivo, añadiendo que "con firmeza, planificación y creatividad, nuevamente logramos convertir obstáculos en oportunidades, avanzando con obras estratégicas y cuidando las finanzas provinciales que son de todos los chubutenses".