Un conductor atropelló a un animal y golpeó violentamente a su dueño. La víctima sufrió una fractura de cráneo y otras lesiones de gravedad.

Un hombre fue hospitalizado por defender a su perro

Un violento episodio se produjo en el barrio 9 de Julio este lunes 18 de agosto, alrededor de las 17 horas, en la esquina de las calles Ituzaingó y Sargento Cabral.

Según informó el jefe de la Seccional Segunda, Gustavo Toledo, un automovilista atropelló a un perro y, al ser increpado por el dueño del animal, reaccionó con una feroz agresión física. El conductor golpeó brutalmente al hombre, provocándole graves lesiones que derivaron en su internación en el Hospital Regional.

La víctima sufrió una fractura de cráneo, la pérdida de piezas dentales y lesiones en el maxilar. Ante la gravedad de los hechos, la familia radicó la denuncia correspondiente.

“La Policía se encuentra realizando las diligencias pertinentes, relevando cámaras y entrevistando a los vecinos para obtener pruebas que permitan identificar al agresor y ponerlo a disposición de la Justicia”, precisó el comisario Toledo.