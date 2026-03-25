Docente de Madryn a alumna de 13 años: "Quiero ser tu amor"

Investigan a un docente por presunto grooming a una alumna de 13 años en Puerto Madryn. La denuncia fue realizada por la madre de la menor. La Fiscalía ordenó medidas urgentes para resguardar a la víctima y secuestrar dispositivos electrónicos del sospechoso.

El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn lleva adelante una investigación por un presunto caso de grooming que involucra a un docente de la Escuela N° 750 y a una alumna de 13 años. La actuación judicial se inició tras la denuncia presentada por la madre de la adolescente.

La causa está a cargo de la fiscal general María Eugenia Vottero, quien impulsó una serie de medidas urgentes con el objetivo de proteger a la menor y asegurar posibles elementos probatorios. De acuerdo a lo expuesto en la denuncia, el docente habría mantenido comunicaciones inapropiadas con la estudiante a través de WhatsApp, por fuera del ámbito escolar.

Entre los mensajes señalados, el imputado le manifestaba a la joven que “quería ser su poeta”, “quería ser su amor”, que “la quería” y que “no quería estar lejos de ella”, expresiones que, según la investigación, no guardan relación con ningún fin pedagógico.

En ese contexto, un juez autorizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso para secuestrar teléfonos celulares, chips y otros dispositivos digitales que podrían resultar relevantes para la causa. Además, se habilitó la requisa personal tanto del imputado como de las personas presentes en el lugar, ante la posibilidad de ocultamiento o eliminación de pruebas.

Respecto a la calificación legal, los hechos podrían encuadrarse en el delito de grooming, contemplado en el artículo 131 del Código Penal, que prevé penas de seis meses a cuatro años de prisión para quien contacte a una persona menor de edad con fines sexuales mediante medios digitales.

Como medida de protección, la Justicia dispuso la prohibición de acercamiento y contacto del docente con la víctima, su entorno familiar y el establecimiento educativo, en un radio de 200 metros y por el plazo de 30 días.

La investigación continúa en curso y se prevé la realización de pericias sobre los dispositivos secuestrados, además de otras diligencias orientadas a esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.