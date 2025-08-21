Jueves nublado y una noche con precipitaciones

Las primeras horas del día estarán marcadas por un cielo mayormente nublado, con una temperatura de 8°C que invita a abrigarse bien para salir. El viento, que soplará del oeste, mantendrá su intensidad durante la mañana, con ráfagas de 23 a 31 km/h.

Por la tarde, la situación será similar. Las nubes continuarán siendo protagonistas y la temperatura subirá levemente hasta alcanzar los 10°C, la máxima de la jornada. El viento se mantendrá en una dirección constante del oeste y la misma velocidad. La probabilidad de precipitación en este lapso es muy baja, entre un 0 y un 10%.

Sin embargo, el final del día trae un giro significativo en el pronóstico. Para la noche, se esperan lluvias fuertes, con una probabilidad de precipitación que se eleva considerablemente, entre un 40 y un 70%. La temperatura descenderá a 7°C. El viento mantendrá su dirección del oeste, pero disminuirá su intensidad, con velocidades entre 13 y 22 km/h.