Viernes gris en Comodoro: lluvias durante el día y mejora hacia la noche

Durante la mañana, se esperan lluvias aisladas, con temperaturas cercanas a los 12°C y baja intensidad de viento del oeste.
Hacia la tarde, el mal tiempo se acentuará: aumentará la probabilidad de precipitaciones (hasta un 70%) y la temperatura alcanzará los 14°C, con viento moderado.
Por la noche, las condiciones tenderán a mejorar. El cielo estará mayormente nublado, sin lluvias significativas, con una temperatura de 13°C y viento que rotará al norte.
Se prevé una jornada fría, húmeda y sin grandes cambios térmicos, ideal para salir con abrigo.