Choque en el centro con conductora hospitalizada

El accidente ocurrió este miércoles en Rivadavia e Italia. Dos vehículos colisionaron y una mujer fue trasladada al hospital con dolores en el pecho.

Un accidente de tránsito se registró este miércoles alrededor de las 10:50 en la esquina de avenida Rivadavia y calle Italia, en pleno centro de la ciudad.

El siniestro involucró a un Volkswagen Gol, conducido por una mujer identificada como G. A., y un Chevrolet Agile, al mando de H. S. Según informaron fuentes policiales, el Gol circulaba por Rivadavia cuando fue impactado por el Agile que transitaba por Italia.

Como consecuencia del choque, la conductora del Volkswagen sufrió dolores en la zona del tórax y fue trasladada de manera preventiva al Hospital Regional para una mejor atención médica.

Personal de Tránsito Municipal realizó los test de alcoholemia a ambos conductores, los cuales arrojaron resultado negativo (0,00 g/L). En tanto, los vehículos fueron secuestrados de manera preventiva hasta que la Policía de Comodoro avance con las actuaciones correspondientes.

En el lugar trabajaron además efectivos de Bomberos Voluntarios y personal del servicio de emergencias médicas.