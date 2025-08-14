El coro cordobés Navegantes llega a Rada Tilly con dos propuestas para todas las edades

Este sábado 16 de agosto, el ensamble ofrecerá un concierto didáctico para las infancias y una presentación nocturna con músicas del mundo, en el Centro Cultural de la localidad. La entrada será libre y gratuita.

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rada Tilly invita a la comunidad a disfrutar este sábado 16 de agosto de dos presentaciones del coro cordobés Navegantes, un ensamble que recorre músicas del mundo con un espíritu viajero y comunitario.

A las 17 horas, el Centro Cultural será escenario de la función especial “Canciones que cruzan mares”, un concierto didáctico pensado para familias y destinado a niños y niñas de 5 a 12 años, en el marco de los festejos por el Día de las Infancias.

La propuesta invita a embarcarse en una travesía sonora por distintas culturas, con juegos vocales, movimientos guiados y consignas participativas que estimulan la escucha, la imaginación y el encuentro. Las canciones serán elegidas al azar por el propio público infantil, convirtiendo a cada espectador en parte activa de la experiencia.

Más tarde, a las 21 horas, se presentará un concierto abierto con entrada libre y gratuita, en el que Navegantes desplegará un repertorio de músicas del mundo, invitando a un viaje colectivo a través del canto.

SOBRE EL CORO

Fundado en Córdoba en 2019 por Germán Gamón Lozano, director artístico, e Isis Larroca, coordinadora general, Navegantes se consolidó como un espacio de encuentro para personas de distintas edades y procedencias, unidas por la pasión por el canto y la curiosidad por las culturas del mundo.

En 2023 realizaron su primera gira internacional en el sur de Brasil, participando en prestigiosos festivales corales y presentando su primer concierto sinfónico-coral “La Gota que contenía el Océano” en importantes salas de Argentina. Actualmente, el coro está integrado por 35 voces mixtas, con integrantes de entre 13 y 65 años.