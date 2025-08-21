Recuperan en el Ceferino un auto con pedido de secuestro

Este jueves al mediodía, personal de la División Sustracción Automotores de Comodoro Rivadavia recuperó un vehículo que había sido denunciado como sustraído días atrás.

El hallazgo se produjo en la calle Posta de Yatasto, en el barrio Ceferino Namuncurá, donde los investigadores identificaron un Chevrolet Astra estacionado que figuraba en una causa por hurto automotor radicada en la Seccional Séptima.

En el lugar también fue identificado el hombre que tenía el rodado en su poder, cuyas iniciales son A.B.D. Posteriormente, el vehículo fue trasladado a la sede de la División Sustracción Automotores, donde quedó secuestrado a disposición de la Justicia.

La funcionaria fiscal de turno, Patricia Cardozo, fue informada de las actuaciones y continuará con la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho.