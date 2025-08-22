Detienen en Esquel a un hombre con pedido de expulsión del país

Se trata de un ciudadano boliviano con antecedentes penales por venta de droga, robo agravado y homicidio. La Policía Federal lo trasladará a Buenos Aires para su expulsión de la Argentina.

Siguiendo lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, efectivos de la Policía Federal demoraron el jueves en Esquel a un hombre de nacionalidad boliviana, de 39 años, el que fue condenado por delitos de venta de droga, robo agravado por el uso de armas y homicidio.

Luego de constatar sus antecedentes, en los que se determinó, que el extranjero registra un pedido de expulsión del país, debido a la gravedad de los delitos cometidos, la Policía Federal activó los mecanismos correspondientes con la Dirección Nacional de Migraciones, para realizar inmediatamente el operativo de expulsión.

Es así, que está previsto el traslado del individuo desde Esquel hacia la Ciudad de Buenos Aires en las próximas horas, para luego a través de la División Comisaría de Asuntos Migratorios de la Policía Federal, proceder a la expulsión hacia la República de Bolivia, con una prohibición de reingreso de por vida al territorio de la República Argentina.