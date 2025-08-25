Fatal accidente en Comodoro Rivadavia: una joven murió en un choque

Una joven falleció y siete personas resultaron heridas en un trágico accidente de tránsito ocurrido este lunes a las 5:45 de la mañana en Comodoro Rivadavia. El hecho tuvo lugar en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Juan B. Justo.

El siniestro involucró a un Volkswagen Gol, en el que viajaban ocho jóvenes, y un Fiat Siena. La víctima fatal, que iba en el regazo del acompañante del Gol, murió de forma instantánea a causa del impacto.

Según reportes preliminares, el vehículo de los jóvenes se encontraba circulando por una colectora cuando fue embestido por el otro rodado que transitaba por la ruta.

En el lugar del accidente trabajaron bomberos, personal policial y equipos de emergencia para asistir a los heridos y realizar las pericias correspondientes.