El legislador del PRO sufrió un accidente vial en la madrugada, mientras se dirigía desde Comodoro a Rawson.

El diputado Emanuel Fernández volcó en plena madrugada en la Ruta 3

El legislador circulaba detrás de un vehículo que transportaba un carro enganchado. Por motivos que aún se investigan, el carro se desprendió y lo obligó a realizar una maniobra brusca en plena curva.

Al intentar evitar el impacto, Fernández salió hacia la banquina, pero el carro golpeó la parte trasera de la camioneta. Ese choque provocó el vuelco del vehículo, que terminó con graves daños en su estructura.

Según relató el diputado Juan Horacio Pais, el accidente ocurrió “cuando aún no había despuntado el alba”, en un tramo donde la visibilidad era baja.

Otro legislador, Fabián Gandón, logró comunicarse con Fernández poco después del siniestro y confirmó que tanto él como su acompañante se encuentran bien.

La camioneta recibió serios daños, aunque las medidas de seguridad del vehículo funcionaron correctamente y evitaron consecuencias más graves.

Fernández sufrió contusiones leves derivadas de la dinámica del vuelco. No fue necesario trasladarlo a un centro médico y ya se encuentra en Comodoro Rivadavia.

El hecho generó preocupación en la Legislatura, pero sus pares remarcaron que el diputado está en buenas condiciones y recuperándose.

Fuente: LU17