Choque múltiple generó demoras, pero no heridos graves

El siniestro se registró este martes al mediodía en Avenida Tehuelches. Tres vehículos estuvieron involucrados, entre ellos uno en el que viajaba un niño de 10 años.

Este martes, alrededor de las 13.30, se produjo un choque entre tres vehículos en la Avenida Tehuelches al 680 de General Mosconi, lo que provocó demoras y congestión en la zona.

Los rodados involucrados fueron un Renault Duster, una Toyota Hilux y un Fiat Cronos. En uno de ellos viajaba además un niño de 10 años. Personal médico asistió a todos los ocupantes y confirmó que ninguno presentaba lesiones de gravedad.

A los conductores se les practicaron pruebas de alcoholemia, que arrojaron resultados negativos en todos los casos. Por precaución, los vehículos quedaron retenidos hasta completar las verificaciones correspondientes.

Especialistas en accidentología vial trabajaron en el lugar para establecer las causas del siniestro, cuya investigación quedó a cargo de la justicia. Tras la intervención, el tránsito en la avenida comenzó a normalizarse.