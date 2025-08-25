Quién es el nuevo novio de Jésica Cirio y a qué se dedica

Los rumores ya han comenzado a circular con intensidad y apuntan a un nuevo romance en la vida de la modelo y conductora. Las especulaciones sobre su nueva aventura sentimental han prendido como pólvora en el mundo del espectáculo. Según informaron en el programa Puro Show, Jésica podría estar iniciando una relación con un empresario de perfil reservado.

Los detalles que fueron revelados por la periodista Fernanda Iglesias sugieren que Jésica Cirio ha estado visitando con frecuencia un lujoso edificio en Puerto Madero, el lugar de residencia de su potencial pareja. Ambos han sido avistados juntos mientras entrenaban en el gimnasio de este exclusivo complejo, lo que agrega peso a la teoría de un vínculo sentimental incipiente. Iglesias se abstiene de dar por sentado un noviazgo formal, pero deja entrever que la relación es innegable, detallando con cautela cada paso que dan juntos.

El nombre del afortunado finalmente se hizo público: Nicolás Trombino, un comerciante de 45 años conocido por ser discreto en sus apariciones públicas. El empresario, propietario de un supermercado en Guernica, también es padre de un adolescente. Este bajo perfil, opuesto a la luz mediática que rodea a Jésica, resulta un punto a favor para disfrutar de la frescura de una relación más íntima y menos expuesta a los focos que rodearon su anterior matrimonio.

Sin embargo, hay una faceta de Trombino que ha sorprendido al público: su conexión con el mundo de la política. A través de Iglesias, se supo que mantuvo relaciones laborales con figuras políticas como Daniel y Pepe Scioli. Este cercanía en los ambientes políticos, parecería haber jugado un rol en el notable acercamiento de Cirio, ensamblando así las piezas de esta potencial relación.

Este nuevo giro en la vida sentimental de Jésica coincide con un período de introspección y menor exposición mediática para ella, tras su ruptura con Elías Piccirillo. Por ahora, ni Cirio ni Trombino han hecho declaraciones públicas respecto a su vínculo incipiente. Los rumores crecen al tiempo que las imágenes y relatos cruzan la frontera de la privacidad, confirmando lo que antes eran solamente susurros sin sustento. Lo que resta saber es si Cirio optará por formalizar públicamente esta nueva etapa o continuará armando su propia historia de amor lejos de las miradas curiosas. Lo cierto es que el amor parece haber tocado nuevamente la puerta de Jésica Cirio, abriendo un capítulo lleno de nueva luz y expectativa para su entorno y para aquellos que siguen de cerca su vida. En un mundo donde nada queda inadvertido, el aviso de un nuevo romance es solo el comienzo de un enigma aún por desenredar.