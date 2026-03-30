Fórmula 1: el gesto de Anya Taylor-Joy con los argentinos

El Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 dejó mucho más que acción en pista. En el icónico circuito de Suzuka Circuit, donde también dijo presente el argentino Franco Colapinto, una escena fuera de carrera se robó todas las miradas: el encuentro entre Anya Taylor-Joy y el periodista Juan Fossaroli.

Todo ocurrió en medio del movimiento del paddock, cuando el cronista de ESPN se acercó a la actriz para intercambiar unas palabras. “Anya, una palabra sola”, le pidió Fossaroli, a lo que ella respondió con su característico “¡Hola!”. El periodista, que ya la había entrevistado anteriormente en Mónaco, continuó la charla consultándole si estaba disfrutando del evento. “Un montón”, contestó la actriz, mientras alrededor los fanáticos la reconocían y la saludaban.

La conversación siguió con un comentario sobre su particular forma de hablar. “Me encanta tu acento. ¿Cómo lo mantenés?”, le dijo Fossaroli. “Igualmente”, respondió ella entre risas, antes de que el diálogo derivara en su vínculo con la Argentina. “¿Disfrutaste tu tiempo en Argentina o no?”, preguntó el periodista. “Sí, me encanta. Perdón, amor, estoy tratando de agarrar todos mis amigos, pero un gustazo. Que disfruten”, lanzó la actriz, mientras buscaba a su grupo para continuar su recorrido.

Ese espontáneo “Perdón, amor” fue suficiente para que el momento se viralizara en redes sociales. Usuarios de distintas plataformas reaccionaron con entusiasmo y orgullo, destacando su conexión con el país. “Princesa de la Nación”; “Es más argentina que el dulce de leche”; “Un gustazo le tira. La amo”; “Te amo, Anya, casate conmigo”; “Me encanta cuando se le nota lo argentina que es”; “Más argentina que el mate”; “Me llega a decir ‘amor’ a mí y me mato en ese instante jamás permitiría que exista la posibilidad de un momento mejor en mi vida”; “Anya me dice ‘perdón, amor’ y le pregunto qué somos”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron.

Lo cierto es que su vínculo con la Argentina no es casual. Nacida el 16 de abril de 1996 en Miami, Anya-Josephine Marie Taylor-Joy tiene una historia profundamente ligada al país. Su padre creció en Buenos Aires y su familia materna también tiene raíces europeas diversas. “Nací en Miami, pero nos mudamos inmediatamente a Argentina, donde todavía vive la mayor parte de mi familia, y estuve allí hasta los seis años”, recordó en distintas entrevistas, reafirmando ese lazo que, una vez más, volvió a quedar en evidencia frente al mundo.