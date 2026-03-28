La batalla legal entre Araceli González y Adrián Suar

La expareja se enfrenta por un porcentaje que quedó pendiente de la venta de Pol-ka.

Adrián Suar y Araceli González se volvieron a ver las caras en una batalla legal que se llevó a cabo en el Juzgado de Familia N°6 de San Isidro.

Para esta audiencia, la actriz estuvo presente junto a sus dos abogados, quienes solicitaron una medida cautelar relacionada a acciones de Pol-Ka. Esto se debe a un 17% de participación que habría quedado en una "zona gris" y que hoy se disputa entre la expareja.

Según contó Paula Varela en Intrusos (América TV), "la citación sería para firmar una especie de acuerdo. El notición es que están los dos cara a cara”.

Esta rispidez quedó pendiente desde que firmaron su divorcio en 2004 y acrecentó cuando Suar vendió una parte de la productora al Grupo Clarín, por lo que la actriz reclama parte de ese porcentaje.

Araceli González y Adrián Suar se conocieron a comienzos de la década del 90 grabando La Banda del Golden Rocket, se casaron en 1997 y tuvieron a su hijo, Tomás "Toto" Kirzner. En 2002 empezaron los problemas de pareja y, después de dos años de separaciones y reconciliaciones, en 2004 firmaron el divorcio en medio de una guerra legal por el patrimonio, con una cifra que trascendió de no menos de ocho millones de dólares.

Entre los motivos, circulaban rumores constantes de infidelidades de Suar, quien era vinculado con compañeras de trabajo. Además, Araceli sostuvo que el vínculo entre él y Griselda Siciliani comenzó mientras ella todavía intentaba salvar su matrimonio.

En 2019, Araceli aseguró que "jamás conseguí la división de bienes", denunciando arreglos nunca cumplidos. El punto más conflictivo fue un porcentaje de acciones de Pol-ka: al momento del divorcio Araceli se quedó con un 5% de la productora.