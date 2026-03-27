Ian Lucas reveló el acuerdo que tenía con Evangelina Anderson

El influencer habló sobre su vínculo con la modelo y reveló que la llegó a bloquear de WhatsApp.

Ian Lucas estuvo en Sálvese quien pueda (América) tras consagrarse campeón de MasterChef Celebrity (Telefe). En el mano a mano con Yanina Latorre, habló del acuerdo que tenía con Evangelina Anderson cuando salían, y reconoció que la llegó a bloquear de WhatsApp.

“Siempre respeté la situación de ella. Ella estaba en el medio de un divorcio. Yo conocí a los tres hijos, divinos, ella también, muy buena persona”, introdujo el youtuber.

Respecto a la exposición del vínculo, se desentendió: “Yo nunca subí nada”.

“Para mí es un tema cerradísimo. Esto fue en noviembre, diciembre del año pasado. Yo nunca quise blanqueo porque nunca fuimos novios. No me interesaba, era algo del programa, estaba todo bien. Yo siempre seguí el juego, estaba todo bien, pero no quería quedar como un gil”, aclaró sobre el acuerdo que tenía con la ex de Martín Demichelis.

Consultado sobre si se arrepiente del comunicado que subió hablando sobre su romance, dijo firme: “No. Yo me fui a México y estaba allá trabajando, yo ya me había ido de las grabaciones (de MasterChef). ‘Ya está’, dije. Y no, vi que me nombraron en una, en dos notas, una nota de nueve minutos en LAM, entonces parecía que no había terminado. Es feo cuando la gente escucha una sola versión, entonces dije ‘bueno, voy a publicar algo y ya está, tema cerrado’”.

Por último, reveló que llegó a bloquearla a Anderson de WhatsApp, pero la desbloqueó cuando le envió un mensaje saludándolo por su cumpleaños.