Intoxicación masiva en Gran Hermano Generación Dorada

La jugadora cocinó para todos sus compañeros terminaron uno por uno en el baño generando alerta en la casa más famosa del país.

Un momento inesperado generó inquietud dentro de Gran Hermano Generación Dorada, luego de que varios participantes sufrieran malestares tras consumir una comida preparada por una de sus compañeras.

Todo ocurrió cuando Jessica “La Maciel”, que suele ocupar un rol activo en la cocina, elaboró un plato que no cayó bien entre algunos de los jugadores, quienes comenzaron a presentar síntomas y debieron ir reiteradas veces al baño.

El episodio estaría vinculado con la última compra semanal, en la que el grupo adquirió una gran cantidad de hamburguesas: unas 800 cajas. A partir de eso, la participante decidió reutilizar esa carne para hacer albóndigas, que acompañó con tallarines. Sin embargo, el resultado no fue el esperado para varios dentro de la casa.

Desde el confesionario, Sol fue muy crítica con su compañera por la manipulación de los alimentos. “Usaba el cuchillo de la carne con la misma verdura; tiene las uñas muy largas, debería usar guantes”, cuestionó.

Más adelante, describió el impacto que tuvo la comida en sus compañeros: “Están cayendo todos intoxicados. Todos están reventados. La mina se está cargando a la casa entera”.

Entre los más afectados apareció Brian Sarmiento, quien reconoció haber comido en exceso. “Comí una banda”, comentó ante su grupo. Luego, ya en la habitación, deslizó que “la cebolla en la carne” podría haber sido el detonante de su malestar.

En otra charla dentro del streaming de la casa, Emanuel sumó su mirada con ironía: “Si la criticaban a Sandra, es Martitegui al lado de ella”.

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Tras lo ocurrido, el conductor Santiago del Moro intentó poner un paño de agua fría y sugirió que algunos participantes se descompusieron porque “comieron de más”, quitándole parte de la responsabilidad a La Maciel.