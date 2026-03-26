MR comenzará a brindar el servicio a partir del 1 de junio

Se trata de la empresa que fue seleccionado en el marco del proceso licitatorio que se llevó adelante en la ciudad. La decisión fue formalizada, tras un exhaustivo análisis técnico y administrativo que se extendió por más de tres meses.

Este jueves, el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe, hizo referencia a MR, la empresa adjudicataria del servicio público de pasajeros que comenzará a operar en la ciudad a partir del 1 de junio, al indicar que “se tomó una decisión muy ajustada a los pliegos, que fueron elaborados con mucho trabajo en el Concejo Deliberante, luego de un proceso de evaluación serio junto a los equipos técnicos y las consultas pertinentes”.

Asimismo, explicó que, tras la adjudicación, se abre un período de cinco días hábiles en el que las empresas participantes “pueden realizar impugnaciones, tal como lo establece la normativa vigente. Son procesos previstos por ley y forman parte de la transparencia del procedimiento”.

Bohe señaló también que, una vez cumplida esa instancia, comenzará una etapa de transición clave “que incluirá la definición de recorridos, la determinación de la cantidad de unidades, la habilitación de terminales y el traspaso del personal a la nueva concesionaria. Todo está contemplado en los pliegos y deberá cumplirse paso a paso”.

En relación a la operatividad del servicio, el funcionario confirmó que “la actual prestataria continuará funcionando hasta el 31 de mayo, garantizando la continuidad del transporte público hasta la puesta en marcha del nuevo esquema. La empresa MR iniciará formalmente sus operaciones el próximo 1 de junio”.

Respecto a la flota, se estima que la nueva concesionaria deberá poner en circulación entre 95 y 105 unidades, en función de la estructura final de recorridos y la ubicación de las bases operativas. “Es fundamental definir correctamente estos aspectos para evitar costos innecesarios y mejorar la eficiencia del sistema”, resaltó el funcionario, quien subrayó además “que el nuevo contrato incorpora importantes innovaciones, especialmente en el sistema de cálculo tarifario, que pasa de un modelo simplificado a uno más detallado con 17 variables, lo que permitirá mayor transparencia y comprensión por parte de la comunidad”.

Finalmente, destacó la relevancia de esta adjudicación al señalar que “se trata de un hecho histórico, ya que pone fin a casi 20 años sin una nueva licitación del servicio, y marca un antes y un después en la gestión de servicios públicos esenciales en la ciudad”.