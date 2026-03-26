La respuesta de Gonzalo Valenzuela ante la consulta sobre el origen de su apodo

El actor chileno fue interrogado una vez más acerca de cómo nació su famoso apodo que lo acompaña hasta el día de hoy.

Gonzalo Valenzuela es uno de los protagonistas en la nueva temporada de “Fiebre de Baile”, el reality de baile de la televisión chilena. El actor chileno, conocido por su trayectoria en televisión y teatro, volvió a la pantalla con un desafío diferente, con un exigente formato de competencia donde el ritmo y la creatividad marcan la diferencia.

Su paso por el programa ha generado sorpresa, tanto por su desempeño como por la calidad de sus presentaciones temáticas, logrando posicionarse como uno de los participantes más destacados de la temporada.

Al término de la presentación, llegó el momento de interactuar con el jurado y con la conductora Diana Bolocco, quien comenzó con algunas preguntas sobre otro programa donde Valenzuela había participado, pero de pronto la charla que mantenían tomó un giro inesperado. En ese instante Diana, sin filtro, abordó el tema del apodo “El Manguera”, ampliamente comentado en los medios y entre el público. Le consultó de manera directa si en esta oportunidad, se conocería el origen real de por qué lo llamaban así.

Gonzalo Valenzuela, lejos de evadir la pregunta, respondió con espontaneidad y sin filtros: “¿Tú me quieres preguntar por el tamaño de mi pene?”, contestó el actor sin tapujos. “¡No! ¡Cómo se te ocurre! ¡No, cómo se te ocurre! ¿De dónde sale el apodo?”, insistió Diana. “¿Otra vez? De un personaje de (la obra) ‘Sinvergüenzas’”, aclaró Gonzalo mirando a la animadora del show.

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La historia detrás del apodo

La producción en cuestión, en la que protagonizaba un desnudo total junto al resto del elenco, se llevó a cabo en el año 2000 y marcó el despegue mediático de Gonzalo Valenzuela. A partir de entonces, su carrera se disparó tanto en su país natal como en Argentina y el origen de aquel sobrenombre sigue siendo tema de conversación.

En una entrevista en Flor de Equipo, el actor se había explayado sobre el asunto: “¿Es verdad que le dicen Manguera porque para hacer un desnudo en una obra de teatro se ponía una enorme prótesis?”, le preguntó Denise Dumas. Luego de un breve silencio, le puso fin al misterio y reconoció: “Es verdadero”.

“Yo hacía un personaje en la obra Sin vergüenzas basado en la novela Full Monty y terminaba con un desnudo”, confesó. “A ese personaje le decían ‘Manguera’ porque era flaco y alto”, detalló sobre el motivo detrás del apodo. También recordó cómo fue la salida que hizo con la directora del espectáculo días antes del estreno. “Fui con la directora a un sex shop a comprar una prótesis para poder hacer el desnudo. Ella era más grande que yo, así que imagínense la cara de la gente, porque fuimos juntos de la mano y elegíamos”, describió entre risas.

De esta manera, y una vez más cómo lo ha sido a lo largo de su carrera, el actor chileno tuvo que responder a la consulta acerca del origen de su tan peculiar apodo.