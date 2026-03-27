Moria Casán se calentó con Betiana Blum y la destrozó al aire

La incomodidad no quedó en un saludo de camarín ni en un comentario al pasar. Moria Casán decidió contar lo que había ocurrido después de una función y puso nombre propio a una situación que, según explicó, cruzó un límite. Betiana Blum quedó directamente señalada y el episodio pasó de un cruce privado a una exposición pública sin filtros.

En su relato, Moria Casán ubicó el momento en el teatro, cuando la actriz se acercó luego de ver la obra. “No tengo nada contra esta señora, pero debo decir que el otro día vino al teatro a ver Cuestión de Género, que es una obra diferente, irreverente es impresionante, es mucho más que una obra”, arrancó, marcando el contexto.

A partir de ahí, detalló qué fue lo que la descolocó. “La señora me viene a saludar y me empieza a decir las cosas que tengo que hacer”. La escena, tal como la describió, no quedó en un intercambio cordial sino que se transformó en un punto de conflicto.

Lejos de suavizar la situación, Moria Casán fue más directa y apuntó sin rodeos: “Amor de mi vida, Betiana Blum, no tengo nada contra vos, pero hay que ubicarse en la vida. Me venís a buscar, me venís a saludar y yo no te pedí ninguna devolución. Si no te la pido, no me la des”. El mensaje dejó en claro cómo interpretó ese acercamiento.

En el mismo tono, defendió el trabajo del equipo que integra la obra y reforzó su posición frente a cualquier intervención externa. “Tenemos un director extraordinario, Nelson Valente, súper premiado, que nos dio todas las herramientas para que esta obra sea lo que tiene que ser. Entonces, te agradezco, pero si querés ser directora, andá a otro lado. No nos rompas las pelotas”.

El descargo no terminó ahí. Moria Casán siguió con una frase que mantuvo la misma línea: “Seguí andando por la vida y ojalá que puedas explayarte en tu rol de directora, que tanto te gusta”. La ironía empezó a ocupar un lugar más marcado en su relato.

Sobre el cierre, la actriz sumó un comentario que terminó de instalar el cruce en otro nivel: “I'm sorry si te da envidia, si te dan ganas de dirigirlo. Tesora, besito”. La frase, breve y filosa, condensó el tono de todo el descargo.

Con esa intervención, Moria Casán dejó el episodio completamente expuesto y trasladó el conflicto al plano público. La reacción de Betiana Blum, por ahora, no apareció, pero el cruce ya quedó instalado.