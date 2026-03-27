Los contribuyentes del pago anual de tasas e impuestos participan del sorteo de 125 premios

El Municipio realizará este lunes el sorteo entre los contribuyentes que accedieron al pago anual de tasas e impuestos. Y continúan vigentes los beneficios impositivos para los vecinos afectados por el movimiento del Cerro Hermitte.

La Secretaría de Recaudación del Municipio informó que el próximo lunes 30 de marzo se llevará adelante el sorteo destinado a los contribuyentes que adhirieron durante los primeros meses de 2026 al pago anual de tributos.

Al respecto, el secretario de Recaudación, Luis Perea (foto), confirmó que el acto contará con la presencia de escribano público y se llevará adelante para quienes participaron este año del pago anual, al recordar que “el beneficio estuvo vigente durante los meses de enero y febrero, ofreciendo un descuento del 25% para quienes abonaron en enero y del 15% para quienes lo hicieron en febrero.

Más adelante, el funcionario acotó que “todos ellos ya cuentan con un beneficio directo en su economía, y además participan de este sorteo como reconocimiento adicional”.

“En total se sortearán 125 premios entre los contribuyentes, distribuidos según los distintos tributos incluidos en el pago anual, que son Impuesto Automotor, Inmobiliario, Tasa de Higiene Urbana, Derecho de Ocupante y Cementerio. Quienes hayan abonado más de un tributo, tendrán mayores posibilidades de ganar, aunque cabe destacar que no se podrá obtener más de un premio por cada tributo”, dijo a la vez que agregó que “el sorteo está destinado exclusivamente a personas físicas, quedando excluidas las empresas, funcionarios y cargos electivos, aunque sí podrá participar el personal municipal”.

“Es un esfuerzo importante para el Municipio, pero creemos fundamental reconocer y valorar el compromiso de los vecinos. No es habitual que el cumplimiento tributario tenga este tipo de incentivos, y lo sostenemos como una política pública impulsada por el intendente”, subrayó Perea.

Es oportuno mencionar que el sorteo será transmitido en vivo, a través de las redes oficiales del Municipio, mientras que los resultados serán difundidos por los canales oficiales y medios locales, a fin de que los ganadores participen de la entrega de premios, que se concretará de manera presencial durante el mes de abril”.

Entre los premios, se destacan 25 televisores Smart TV de 50 y 55 pulgadas, electrodomésticos como tostadoras, cafeteras, licuadoras y mini pimer, auriculares y 25 créditos del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) aplicables al Impuesto Automotor.

SIGUEN BENEFICIOS POR CERRO HERMITTE

En otro orden, Perea se refirió a los beneficios fiscales vigentes para los vecinos afectados por el movimiento del Cerro Hermitte, que incluyen la exención del Impuesto Automotor para hasta dos vehículos por domicilio.

El funcionario recordó que la medida fue establecida por Resolución del Concejo Deliberante y posteriormente ratificada en sesión, al destacar que “el beneficio se encuentra vigente desde el 16 de marzo, con carácter retroactivo al mes de enero y con una extensión hasta junio”.

El trámite se realiza de manera totalmente digital a través de la Oficina Virtual, donde los contribuyentes pueden gestionar el beneficio ingresando a la sección “Mis Certificados”. Allí podrán seleccionar el vehículo correspondiente o solicitar la inclusión mediante la opción “Preguntanos”, adjuntando la documentación requerida. “Se trata de una herramienta ágil, dinámica y accesible en cualquier momento, que garantiza transparencia mediante certificados digitales con código QR”, explicó Perea.

Asimismo, el funcionario indicó que “aquellos vecinos que no figuren automáticamente en el padrón -que supera las 400 partidas-, podrán solicitar la evaluación de su caso. Asimismo, quienes posean más de un vehículo podrán optar por un segundo dominio, aunque dicha posibilidad estará disponible después del 18 de mayo”.