Imputaron a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal Gerardo Pollicita pidió una serie de medidas para evaluar los bienes del actual jefe de Gabinete y avanzar en lo que respecta a la acusación mencionada.

Este viernes por la tarde se conoció una noticia que complica aún más a Manuel Adorni: el jefe de Gabinete fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito, dado que el fiscal advierte una posible “discordancia con la Declaración Jurada Patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción”, en la que el funcionario declaró únicamente dos propiedades y no consignó bienes en ese emprendimiento.

La denuncia e investigación que se lleva a cabo alude a que, según información pública disponible en portales inmobiliarios, “el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cuá asciende a aproximadamente USD 149.875, con valores que oscilan entre USD 129.000 y USD 249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote, a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000. Las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas."

Para avanzar en la investigación, el fiscal Gerardo Pollicita pidió una batería de medidas de prueba.

Doce en total, entre ellas, solicitó informes a registros de la propiedad, organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES, con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la titularidad de bienes, vehículos y posibles participaciones societarias.

Por ejemplo, pidió que se libre oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires “a fin de que informe la titularidad de dominio, antecedentes registrales, gravámenes, restricciones, medidas cautelares, nomenclatura catastral y partida correspondiente al lote 380 del Country Indio Cuá Golf Club y/o a cualquier otro lote, unidad o inmueble ubicado dentro de dicho emprendimiento que registre a nombre de Manuel Adorni y/o Bettina Julieta Angeletti”, según confirmaron fuentes judiciales.