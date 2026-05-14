El IPC registró una desaceleración respecto de marzo y acumuló 12,3% en lo que va del año. Transporte y Educación encabezaron las subas, mientras que Alimentos mostró uno de los menores incrementos.

La inflación de abril fue de 2,6% y la interanual se ubicó en 32,4%

La inflación de abril se ubicó en 2,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato representó una baja de 0,8 puntos porcentuales en comparación con marzo, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había alcanzado el 3,4%.

Con este registro, la variación interanual llegó al 32,4%, mientras que el acumulado de los primeros cuatro meses del año alcanzó el 12,3%. El resultado se ubicó dentro de las previsiones que manejaban tanto el equipo económico nacional como las consultoras privadas.

En el detalle por categorías, los precios Regulados tuvieron el mayor incremento mensual, con una suba de 4,7%, impulsada principalmente por ajustes en transporte y electricidad. En tanto, la inflación núcleo avanzó 2,3%, traccionada por aumentos en alquileres, servicios vinculados a la vivienda y consumos en restaurantes.

Por otro lado, el Indec señaló que los precios Estacionales no registraron variaciones durante abril, debido a que las subas en indumentaria se compensaron con bajas en turismo y frutas.

Entre los rubros con mayores aumentos se destacó Transporte, con un alza de 4,4% vinculada al incremento de combustibles. Educación se ubicó detrás con 4,2%. En contraste, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación de 1,5%, mientras que Recreación y cultura marcó 1%.

A nivel regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo mayor incidencia en el Noreste, Noroeste y la región Pampeana. En el Gran Buenos Aires, en cambio, el principal impacto correspondió al rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, debido a las subas en alquileres y tarifas eléctricas.

Tras la difusión del informe, el ministro de Economía, Luis Caputo destacó en su cuenta de X que se trató de “la inflación más baja en cinco meses” y sostuvo que la variación general fue la menor para un mes de abril desde el inicio de la serie estadística de 2017, excluyendo 2020.

Las primeras proyecciones privadas para mayo anticiparon una continuidad en la desaceleración inflacionaria. Consultoras como EconViews, LCG y Analytica señalaron que durante la primera semana del mes el rubro Alimentos y bebidas mostró escasas variaciones.

En paralelo, EcoGo estimó una inflación mensual cercana al 2,2%, aunque aclaró que se trata de un cálculo preliminar. También advirtió sobre el impacto que podrían tener los aumentos en transporte y combustibles durante mayo.

Por su parte, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación de 2,3% para mayo.