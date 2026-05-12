El Gobierno privatizó Transener, la mayor transportadora de energía eléctrica

La venta forma parte del plan del Gobierno de privatizar por etapas Energía Argentina S.A. (Enarsa) hasta reducir al mínimo la presencia del Estado en el sector.

El gobierno de Javier Milei avanza en el desguace del Estado y este martes terminó de privatizar Transener, la mayor transportadora de energía eléctrica del país. Así quedó plasmado en la Resolución 673/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.

De esta manera el gobierno libertario avanzó en una nueva etapa en su camino por privatizar Energía Argentina S.A. (Enarsa) al adjudicar su participación en Citelec, controlante de Transener que ahora quedó en manos del consorcio conformado por Edison Transmisión S.A. y Genneia S.A que presentó una oferta de 356,1 millones de dólares sin IVA.

El concurso contempló la venta de las acciones que Enarsa posee en Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Citelec S.A., sociedad que controla el 52,65% del capital accionario de Transener S.A., concesionaria del servicio de transporte de energía eléctrica en alta tensión en la Argentina.

Según detalló el Gobierno, la privatización forma parte de un esquema de venta por etapas de Enarsa, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios y de las obras en ejecución.

Detrás de la propuesta ganadora quedaron Central Puerto S.A., con una oferta de 301 millones de dólares y EDENOR S.A., que ofertó 230 millones de dólares.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que las ofertas económicas superaron el precio base fijado para el proceso y fueron consideradas razonables de acuerdo con la valuación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

La resolución también fijó un plazo de 15 días hábiles para avanzar con la firma del contrato de compraventa de acciones.

El proceso licitatorio se desarrolló mediante un concurso público nacional e internacional, que incluyó publicaciones oficiales en el sistema CONTRAT.AR, en el sitio web del Ministerio de Economía y en la plataforma internacional DGMARKET del Banco Mundial.

Además de Transener, Citelec posee participación indirecta en TRANSBA, empresa de transporte troncal de energía de la provincia de Buenos Aires, y en la firma brasileña Transener Internacional Ltda..