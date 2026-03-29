Aseguran que La Maciel está "denunciada" por explotación sexual

La causa ya estaría en manos de la Justicia y fue expuesta en televisión. Desde el entorno de la concursante lo niegan y hablan de una operación en su contra.

Una nueva controversia sacude a Gran Hermano Generación Dorada, que desde su estreno en febrero viene acumulando conflictos fuera de la casa. En esta oportunidad, el foco está puesto en Jessica Maciel, quien fue denunciada por presunta explotación sexual en una causa que ya habría sido presentada ante la Justicia.

La información tomó estado público a partir de lo expuesto en el programa LAM, donde Ángel de Brito aclaró el estado actual del caso: "Jéssica Maciel está denunciada en la Justicia por averiguación de ilícito, todavía no hay nada comprobado”, remarcando que se trata de una investigación en curso. Según detalló, la denuncia fue impulsada el 21 de marzo por una asociación civil que trabaja con víctimas de explotación en la zona de San Martín.

Durante el ciclo, se compartieron fragmentos del expediente con testimonios que describen situaciones alarmantes. “Las víctimas comentaron que fueron captadas por Jéssica Maciel cuando tenían entre 16 y 17 años, que las convocaba a su casa particular, que las presentaba en sociedad ante otras mujeres trans”, leyeron al aire. Además, sumaron: “Tenía que pagarle a ella o a quien ella designaba”.

Los relatos también apuntan a presiones económicas y episodios de violencia. “Si no le pagaban, les exigía el dinero hayan trabajado o no”, señalaron, y agregaron un dato aún más grave: “Se escapaban cuando venían a recolectar el dinero hasta que una noche fueron acorraladas con palos, fierros, las encerraron y las molieron a palos”.

La denuncia tomó mayor repercusión cuando una de las presuntas víctimas, identificada como Flor, dio su testimonio en el mismo programa. “Somos un grupo que la estamos denunciando por explotación sexual. Muchas chicas éramos menores de edad, yo tenía 15 años”, expresó. También brindó detalles sobre la dinámica que, según su relato, existía: “Las chicas me contaron que tenían que pagarle para poder trabajar en la ruta 8”, y explicó que ese pago “se llamaba la famosa ‘diaria’ o ‘plaza’. Nos pegaba si no llegábamos”.

En su declaración, también apuntó al conocimiento que, según ella, tenía la acusada sobre las edades: “Creo yo que sabía la edad que tenía yo y muchas de mis compañeras, había otras que eran más chicas todavía”. Y concluyó con una frase contundente: “Somos 17 chicas que ratificamos la denuncia… Así como cuenta su historia llorando, que cuente esto”.

Por su parte, el entorno de Maciel salió rápidamente a rechazar las acusaciones. Según contó Pilar Smith, su pareja Mariano sostuvo: “Es mentira, es todo una operación. Una falsa denuncia”. En tanto, Laura Ubfal aportó un dato sobre el proceso de selección del reality: “Para entrar a Gran Hermano se piden antecedentes".