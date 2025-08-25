Muerte de una joven: el conductor del Gol quedó detenido

La víctima falleció este lunes a la mañana tras una colisión vehicular. El conductor del será imputado por “homicidio culposo agravado”.

En la mañana de este lunes, alrededor de las 6:30, una mujer identificada como Maira Remolcoy perdió la vida en un accidente de tránsito, ocurrido en Yrigoyen y Juan B. Justo.

De acuerdo con las primeras medidas de investigación, la responsabilidad del siniestro recaería en el conductor de un automóvil Volkswagen Gol, quien quedó detenido y será sometido a una audiencia de control de detención y apertura de investigación. La calificación legal provisoria del hecho es “homicidio culposo agravado”.

En el lugar intervino el fiscal jefe Cristian Olazábal, en calidad de fiscal de guardia, mientras que la fiscal Verona Dagotto estará a cargo de la investigación del caso.

La Oficina Judicial confirmará en las próximas horas la fecha y el horario de la audiencia correspondiente.