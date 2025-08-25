Majul afirma que Javier Milei fue medicado y explica su silencio oficial

En medio del escándalo por supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el periodista Luis Majul, de LN+, reveló que el presidente Javier Milei habría sido medicado recientemente y que esto, sumado a su postura, explicaría su silencio sobre el tema.

Según Majul, al ser consultado sobre por qué ni él ni su hermana, Karina Milei, han hablado oficialmente de las acusaciones, el mandatario habría respondido: "¿Por qué tendría que responder? ¿Y qué tiene que salir a explicar, que es honesta y no robó?". Esta declaración contrasta con el comportamiento habitual de Milei, conocido por su actividad constante en redes sociales para responder a críticas.

El conductor de LN+ añadió que la razón de la ausencia del presidente en los medios sería una infección bucal, por la cual habría recibido antibióticos fuertes para poder continuar con sus funciones.

A pesar de las justificaciones de Majul, la periodista Laura Di Marco, compañera de programa, manifestó una opinión contraria. Di Marco afirmó que, si bien no cree que el presidente sea una persona ambiciosa por el dinero, sí lo sería su hermana, Karina. "Su hermana lo tiene atrapado, por la historia de esa familia. Karina es quien lo conecta con el mundo. No descarto que tenga algo que ver con esto", declaró, sugiriendo una posible implicación de la secretaria general de la Presidencia en el escándalo.

Hasta el momento, ni el presidente ni su hermana han emitido declaraciones oficiales, mientras que otros funcionarios, como el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el vocero presidencial Manuel Adorni, se han pronunciado de manera limitada sobre el caso.