Percepción de corrupción: Argentina, estancada en el ranking

Este puntaje sitúa a Argentina por debajo del promedio mundial de 43 puntos y también por debajo del promedio regional de 42 puntos.
El IPC es una herramienta global que clasifica a los países según el nivel de corrupción percibida en el sector público por expertos y empresarios. En esta edición, que abarca el primer año de gobierno de Javier Milei, se destacan varios puntos:
Puntaje: Argentina obtuvo 37 puntos. Un puntaje más cercano a 100 indica menos corrupción percibida.
Ranking global: El país se ubica en el puesto 99.
Posición en Latinoamérica: De 32 países de la región, Argentina se encuentra en el puesto 18.
A nivel mundial, el ranking es liderado por países con muy baja percepción de corrupción, como Dinamarca (90 puntos) y Finlandia (88). Por otro lado, los países percibidos como más corruptos son Sudán del Sur (8), Somalia (9) y Venezuela (10).
En el ámbito regional, los líderes en percepción de baja corrupción son Uruguay (76 puntos) y Canadá (75). En contraste, Venezuela (10) y Nicaragua (14) son los peor calificados.
Este índice, considerado el más utilizado a nivel mundial para medir la corrupción, se basa en una combinación de encuestas y evaluaciones de diversas instituciones prestigiosas.