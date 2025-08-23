"A los chantas, corruptos y chorros no los defendemos"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, inauguró este sábado el Muro de Contención Costero en la zona de Km 3. Estuvo acompañado por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y el intendente Othar Macharashvili, entre otros funcionarios.

En la ocasión, anunció la construcción de pluviales para esta ciudad con fondos de provincia y municipio, como así también el enrocado urbano de la Ruta 3. “A los chantas, a los corruptos y a los chorros no los tenemos que defender” dijo, al referirse a trabajos de infraestructura que otras gestiones dejaron pendientes e instó a “devolver” el dinero a los contribuyentes.

Sobre el Muro de Contención Costero, Torres expresó que es una “obra importantísima. Significa hacer las cosas bien. Para proteger el hospital Alvear, viendo cómo avanzan obras fundamentales. Es simbólico porque cerca de acá -y lo digo por el Ara San Juan- hicieron las cosas mal y terminó hecho un desastre. Las cosas hay que decirlas. No hay que esconder la mugre bajo la alfombra. Esta obra lleva 15 años parada; otras quedaron inconclusas”.

Sostuvo Torres que “la hizo un gobierno anterior, pero por mezquindad no la terminó. Le pido al intendente Othar Macharashvili que ese dinero que se malgastó vuelva a los chubutenses y en un monto donde raspamos la olla para hacer los pluviales, para que no suceda una tragedia”.

Y agregó: “No hay corrupciones buenas y malas; hay mala parxis que tiene que tener consecuencias” dijo, a la vez que anunció “vamos a hacer el pluvial que necesita Comodoro; mitad provincia y mitad el municipio. Que se haga y se termine como corresponde, no en un año electoral. Que no se estafe nunca más a quienes pagan impuestos”, sostuvo.

Advirtió además que “sabemos el trastorno que genera a los comodorenses que tardan horas en cruzar la ciudad. No se puede poner el carro dentro del caballo; se malgastó el dinero. No lo podemos relativizar. Tenemos que garantizar las cosas bien. Primero se van a hacer los muros de contención, licitar Ruta 3 urbano con el enrocado necesario para que no se vuelva a caer”, dijo.

Para finalizar, señaló que “lo que pedimos es que nos acompañen. Que las cosas no queden en nada. En esa época donde se robaron hasta la comida de los perros nunca van a tener justicia; a los chantas, a los corruptos y a los chorros no los tenemos que defender”.