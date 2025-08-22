"Lo están llevando a un abismo": la carta abierta de Marcela Pagano a Milei

“Presidente, el tiempo apremia. Si usted no cambia de rumbo, ellos lo van a hundir. Y con usted, al país y su industria", sentenció la diputada.

En una carta pública dirigida a Javier Milei, a un día de romper con La Libertad Avanza y crear, junto a otros tres legisladores, el bloque "Coherencia", Marcela Pagano apuntó contra la "lacra" que rodea a Milei y aseguró: "Lo están llevando a un abismo".

Pagano marcó la creación del nuevo bloque legislativo como un "punto de quiebre" y se sinceró: "Me quedé en silencio todo lo que pude, hasta que comprendí que callar era traicionar". La diputada actualizó la teoría del cerco y buscó cubrir a Milei --"le escribo desde el dolor, desde la decepción, pero también desde el respeto"-- y culpó de lo que ocurre al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por elevación a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y a sus compañeras de bloque.

"No me fui. Me echaron con sus actitudes. Con su mirada vacía hacia los que le trajimos votos sin pedirle cargos", escribió Pagano y aseguró que quienes quedaron en el bloque oficialista no respetan la propuesta original del partido gobernante: "Los leones genuinos fueron expulsados del reino y lo que queda es una corte de adulones". Además, pronosticó un mal futuro para el Gobierno si no cambia el rumbo: "No quiero ser cómplice de lo que se viene".

"Ahora parece que hay que obedecer sin cuestionar, acatar sin preguntar", criticó sobre la conducción interna del gobierno y agregó: "Quienes opinan son traidores, quienes levantan la voz son desestabilizadores y quienes denuncian, golpistas". "Está a tiempo de sacarse de encima a esta lacra", sentenció.

La legisladora recuperó la promesa de campaña de gobernar sin la "casta" y le apuntó directo a uno de sus principales rivales internos, desde que se le impidió acceder a la presidencia de la Comisión de Juicio Político: el presidente de la Cámara baja. "Usted, que tantas veces habló del costo de la casta, hoy tiene como presidente de la Cámara de Diputados a un heredero político de esos privilegios", sostuvo.

Y remató contra la familia Menem y los audios conocidos en las últimas horas del exdirector de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo: "Mientras usted promete transparencia, emergen audios que involucran a su hermana y a los Menem en un esquema de coimas en la compra de medicamentos para discapacitados ¿Cómo puede liderar una cruzada contra la corrupción cuando la misma se instala en organismos que atienden a los más vulnerables?".

Pagano, que llegó a su candidatura tras ser columnista de economía en varios medios, le advirtió a Milei que había que cambiar el modelo económico, pero "pensando un puente para sostener en el medio a los actores necesarios para que una economía nacional prospere a largo plazo".

Tras esa crítica, la diputada repasó los fracasos económicos de la gestión de Milei: "el poder adquisitivo y el ahorro caen mes a mes", "el dólar artificialmente barato está destruyendo nuestras industrias", "las fábricas cierran", "celebra que ingresen productos chinos a precios de dumping", "las jubilaciones mínimas ya no cubren ni la mitad de la canasta básica" y "el crédito productivo está seco".

En ese tono, Pagano repasó a los más castigados por el modelo económico como los abuelos, las pymes y las universidades y apuntó contra Luis Caputo: "Su ministro de Economía se sienta a brindar con champagne por el 'logro' de que el país no explote".