Un músico denuncia abuso policial

Ariel Carrizo, el músico de Pico Truncado, relató en sus redes sociales, que fue golpeado en la cabeza y sufrió lesiones en el rostro que podrían costarle la visión de un ojo. Carrizo reconoció haber consumido alcohol, pero remarcó que “la violencia ejercida no es la manera de accionar con las personas”. El caso se suma a otro episodio reciente en Río Gallegos que generó repudio social por violencia institucional.

En su testimonio, Carrizo reconoció que había consumido alcohol y decidió regresar para evitar la prueba, aunque aclaró que su reacción “no justificaba el trato recibido”. Afirmó que fue interceptado, bajado de su vehículo y golpeado en la cabeza, lo que le provocó graves lesiones en el rostro. “Creo que perdí este ojo, me lo confirmó un oftalmólogo de Truncado”, expresó en el video que compartió en sus redes.

Carrizo señaló que los agentes de Tránsito no estuvieron involucrados en la agresión, pero sí la Policía que intervino en el procedimiento. Dijo además que recién en el hospital tomó dimensión del estado en el que había quedado y que recibió la indicación de formalizar la denuncia. “Apelo a la solidaridad de todos para que los responsables aparezcan y se hagan cargo”, manifestó.

Carrizo se trasladó a Caleta Olivia para recibir atención médica de urgencia y aseguró que teme perder de manera definitiva la visión de su ojo izquierdo. En su mensaje, pidió disculpas por haber conducido bajo los efectos del alcohol, aunque remarcó que la violencia ejercida “no es la manera de accionar con las personas”.

Vale recordar que recientemente un operativo realizado en Río Gallegos durante la madrugada derivó en un hecho de violencia institucional que generó fuerte repudio social. En las imágenes difundidas se observa a efectivos de la Unidad de Prevención Local, de la División Comisaría Sexta y del personal de la división motorizada (Moto Patrulla) agrediendo físicamente a un joven tras una persecución.

Fuente: La Gaceta Truncadense