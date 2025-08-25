Ingresó a robar en un comercio de Roca e Yrigoyen

El hecho ocurrió durante la madrugada en Roca e Yrigoyen. El sospechoso fue sorprendido cuando intentaba huir con una bicicleta y equipos de audio.

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este lunes, alrededor de la 1:00, tras ingresar a un comercio ubicado en la esquina de las avenidas Julio A. Roca y e Hipólito Yrigoyen.

De acuerdo con el parte policial, un llamado alertó sobre la rotura de un vidrio en el local y el ingreso de un individuo con fines de robo. Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Seccional Tercera observó al sospechoso salir del establecimiento con distintos elementos sustraídos.

imagen

El hombre intentaba retirarse cargando una bicicleta marca Fischer rodado 29, un parlante Stromberg y un parlante pequeño de la misma marca, cuando fue interceptado y reducido por los efectivos. El sujeto fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial a disposición de la Justicia.