Detienen en pleno centro a un prófugo de Madryn

El procedimiento se realizó este lunes por la tarde en San Martín y Mitre, donde personal policial identificó a un hombre de 35 años, buscado por la Oficina Judicial de Puerto Madryn.

Este lunes, alrededor de las 16 horas, efectivos de la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia realizaban un control de identificación de personas en la vía pública, específicamente en la esquina de San Martín y Mitre, en pleno centro de la ciudad.

Durante el operativo, los uniformados procedieron a identificar a un hombre de 35 años, cuyas iniciales son C.S. Al verificar sus datos en el sistema, se constató que registraba un pedido de captura vigente.

Ante la situación, los efectivos se comunicaron con la Oficina Judicial de Puerto Madryn, que confirmó la validez de la medida judicial. En consecuencia, el individuo fue esposado y trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.