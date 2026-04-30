Un windsurfista de 56 años murió este martes en Puerto Madryn tras descompensarse mientras practicaba en el mar, en la zona de la bajada 8.

Un windsurfista se descompensó y murió en Puerto Madryn

El hecho ocurrió cuando el hombre, con experiencia en actividades náuticas, se encontraba realizando windsurf con su traje de neoprene.

Tras advertir la situación, testigos dieron aviso a las autoridades y a los servicios de emergencia. Los guardavidas que se encontraban en el sector fueron los primeros en intervenir e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Minutos después arribó personal médico, que continuó con las tareas utilizando un desfibrilador y suministrando medicación en el lugar, consignó Diario Jornada.

El hombre fue trasladado en ambulancia al hospital, mientras continuaban las maniobras de reanimación durante el trayecto. Sin embargo, nunca logró responder y llegó al centro de salud sin signos vitales.