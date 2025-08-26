Hacían delivery ilegal de bebidas en barrio Roca

Policías de la Seccional Tercera detectaron un Fiat Palio en actitud sospechosa y, al interceptarlo, hallaron gran cantidad de bebidas en su interior. El conductor admitió que realizaba ventas bajo la modalidad de reparto a domicilio.

En la madrugada de este martes, alrededor de las 00:05, personal policial de la Comisaría Seccional Tercera realizaba un patrullaje preventivo cuando observó un vehículo Fiat Palio circulando por la calle Esquel. Al notar la presencia del móvil, el conductor intentó evadir el control, por lo que fue interceptado en calle Atahualpa Yupanqui al 700.

Al identificar a los ocupantes y revisar la documentación del rodado, los efectivos advirtieron a simple vista una importante cantidad de bebidas alcohólicas en el asiento trasero. El conductor manifestó de manera voluntaria que se dedicaba a la venta bajo la modalidad de “delivery”.

imagen

Ante esta situación, la policía labró el acta correspondiente y procedió al secuestro de la totalidad de las bebidas alcohólicas, en cumplimiento de la ordenanza municipal que prohíbe esta práctica.

Cabe destacar que el vehículo contaba con toda la documentación en regla, por lo que no se registraron impedimentos para su circulación.